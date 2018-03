Frankfurt mit Chemiefirmen über betriebsnahe Bebauung einig

Frankfurt hat sich mit den chemisch-pharmazeutischen Unternehmen der Stadt über Möglichkeiten des Bauens nahe der drei großen Industrieparks geeinigt. Die Stadt wird in 500 Metern Abstand - gemessen von den Zäunen der großen Parks in Höchst, Griesheim und Fechenheim - auf Wohngebiete oder Schulen verzichten. In einem Abstand von 500 bis rund 1000 Metern kann Hessens Metropole jedoch Wohnungen bauen, ohne Klagen der Unternehmen befürchten zu müssen.

Frankfurt erhofft sich von der am Montag unterzeichneten Vereinbarung den Bau von bis zu 3000 Wohnungen im Frankfurter Westen. Für diese verpflichtet sich die Stadt dann aber wegen der Nähe zu den Industrieparks zu besonderen Schutzmaßnahmen wie Alarm- und Evakuierungssysteme. Sowohl für die Stadt als auch für die Unternehmen bedeute die Vereinbarung Planungssicherheit, erklärte Frankfurts Planungsdezernent Mike Josef (SPD).

Hintergrund für die jahrelangen Verhandlungen mit den Firmen ist die Umsetzung der sogenannten Seveso-III-Richtlinie der EU in deutsches Recht. Im Jahr 1976 hatte sich im italienischen Seveso ein verheerender Chemieunfall ereignet, in dessen Folge die Sicherheitsvorkehrungen für die Industrie drastisch verschärft worden waren. Die Richtlinie mache aber keine Vorgaben zu den Abstandsregelungen für die Bebauung nahe der Industrieparks, erläuterte der Sprecher des Frankfurts Planungsdezernats, Mark Gellert. Die Einigung in Frankfurt mit der Industrie habe daher Modellcharakter für Hessen und könne auch bundesweit wegweisend sein.

(dpa)