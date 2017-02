Frankfurt Skyliners verlängern Vertrag mit Herbert bis 2019

Basketball-Bundesligist Frankfurt Skyliners setzt die Zusammenarbeit mit Trainer Gordon Herbert langfristig fort. Wie der Vorjahres-Halbfinalist am Montag mitteilte, erhält der 58-Jährige einen neuen Vertrag bis Sommer 2019. „Ich fühle mich sehr wohl hier in Frankfurt, die Situation passt einfach”, sagte Herbert. „Es ist schon eine außergewöhnliche Möglichkeit für mich, denn der Club unterstützt mich in allen Belangen - insbesondere bei meinen gesundheitlichen Problemen”, erklärte der Kanadier, der mit Frankfurt 2004 die Meisterschaft und 2016 den FIBA Europe Cup gewann. Zu Beginn dieser Spielzeit musste Herbert nach einer Rückenoperation die ersten Saisonspiele pausieren.

Sowohl unter Interimscoach Klaus Perwas als auch unter Herbert will sich in der laufenden Spielzeit der Erfolg der Vorjahre aber nicht einstellen. In den Pokalwettbewerben national und international sind die Hessen nicht mehr vertreten, auch eine Teilnahme an den Playoffs erscheint als Tabellenelfter unwahrscheinlich. Geschäftsführer Gunnar Wöbke will an der Zusammenarbeit dennoch nicht rütteln. „Gordie und die Skyliners, das passt wie der sprichwörtliche Deckel auf den Topf und gehört einfach zusammen”, sagte er.

(dpa)