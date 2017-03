Frankfurt plant neue Wohnquartier in Nähe zum Stadtzentrum

Nur knapp vier Kilometer vom Frankfurter Stadtzentrum entfernt soll in den kommenden fünf Jahren ein neues Wohnquartier entstehen. Möglich sei die Erschließung des Areals am Römerhof im Gebiet des Stadtteils Bockenheim durch die geplante Verlagerung des Betriebshofs der Verkehrsgesellschaft VGF, sagte Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Freitag. „Wir sehen ein Potenzial von rund 2000 Wohnungen.”

Nach den bisherigen Plänen handelt es sich um ein Gebiet mit einer Fläche von 18 Hektar. Für die Wohnbebauung seien etwa elf Hektar vorgesehen, sagte Planungsdezernent Mike Josef (SPD). Der Anteil des geförderten Wohnungsbaus soll bei 40 Prozent liegen. Außerdem sollen 15 Prozent der Flächen für gemeinschaftliches oder genossenschaftliches Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Es gebe sogar ausreichend Platz für eine weiterführende Schule.

Frank Junker, Geschäftsführer der städtischen Wohnungsbaugesellschaft ABG Frankfurt Holding, ging von einem Baubeginn in etwa drei Jahren aus. In etwa fünf Jahren könne das Projekt verwirklicht sein. Vermutlich zum Jahresende ist nach Angaben Josefs ein städtebaulicher Wettbewerb zur Gestaltung des Quartiers geplant.

(dpa)