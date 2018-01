Fußball: Frankfurt rückt dank Boateng auf Platz zwei vor: 2:0 gegen Gladbach

Eintracht Frankfurt hat sich mit viel Glück auf Platz zwei der Fußball-Bundesliga vorgearbeitet. Kevin-Prince Boateng (43.) und Luka Jovic (90.+2) schossen im Freitagabendspiel die beiden Tore zum 2:0 (1:0)-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach.

Starke Physis

Vor 47 500 Zuschauern vergaben die Gladbacher in der zweiten Halbzeit allerdings zahlreiche gute Chancen und verschossen durch Thorgan Hazard in der 78. Minute sogar einen von Boateng verursachten Foulelfmeter.

Trotzdem ist die Eintracht in dieser Form ein ernsthafter Europa-League-Kandidat, weil sie neben ihrer starken Physis zumindest vor der Pause auch immer mehr spielerische Qualitäten zeigte. Zudem gelang diesem bislang nur auswärts so erfolgreichen Team endlich auch der dritte Heimsieg der Saison.

Dieter Hecking hatte ein «offenes Spiel» erwartet und die 22 Profis auf dem Platz gaben dem Gladbach-Trainer zu Beginn der Partie recht: Beide Teams suchten den schnellen Weg nach vorne.

Unser Liveticker zum Nachlesen

In der sechsten Minute hätte Marius Wolf die Eintracht nach einem Konter in Führung bringen können. Der bisher nur ausgeliehene 22 Jahre alte Shootingstar, dessen feste Verpflichtung Frankfurt kurz vor dem Anpfiff bekanntgegeben hatte, verfehlte das Tor von KeeperYann Sommer jedoch knapp.

Der Schlussmann der Borussia musste bereits nach 17 Minuten angeschlagen vom Platz, für ihn kam Tobias Sippel. Kurzfristig hatte Hecking bereits auf den an der Wade verletzten Offensivkünstler Raffael verzichten müssen. In der Halbzeit musste auch noch Oscar Wendt raus.

Gewohnt robust



Hecking ließ sein Team überraschend nicht mit Viererkette in der Abwehr, sondern im 3-4-3-System spielen. Im Angriff half das nicht. Die Gäste taten sich gegen die gut sortierte Eintracht-Defensive schwer. In Strafraumnähe fehlte Gladbach zunächst die nötige Präzision beim letzten Pass.

Das Kovac-Team präsentierte sich gewohnt robust in den Zweikämpfen und überschritt dabei manchmal die Grenzen des Erlaubten. Nach einem harten Einsteigen von Ante Rebic gegen Patrick Herrmann im Mittelfeld, echauffierte sich Hecking, der vor der Begegnung eine aus seiner Sicht manchmal «provozierende Spielweise» der Eintracht angemahnt hatte, lautstark an der Seitenlinie (30.).

Kurz vor der Pause dürfte sich die Laune des Coaches weiter verschlechtert haben. Timothy Chandler setzte sich links stark gegen Herrmann durch, spielte in die Mitte und zentral vor dem Tor schoss Boateng, der schon im Hinspiel das 1:0 erzielt hatte, die Eintracht in Front.

Entscheidung in der Nachspielzeit



Zwei Tage vor der mit Spannung erwarteten Mitgliederversammlung der Frankfurter, bei der Präsident Peter Fischer wegen seiner deutlich geäußerten Haltung gegen die AfD im Blickpunkt stehen wird, hatte die Eintracht auch im zweiten Durchgang die erste Chance. Ein abgefälschter Schuss von Rebic flog jedoch am Tor vorbei (49.). Dann wurde Gladbach stärker: Mickaël Cuisance scheiterte mit der ersten echten Borussen-Gelegenheit an SGE-Torwart Lukas Hradecky (53.), Herrmann traf die Latte (57.). 13 Minuten vor dem Ende foulte Boateng Gladbachs Kapitän Lars Stindl im Strafraum, doch Hazard drosch den fälligen Elfmeter an den Querbalken (78.). In der Nachspielzeit sorgte Jovic dann für die Entscheidung. (dpa)