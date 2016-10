Frankfurt schlägt Hamburger SV mit 3:0

Der Hamburger SV bleibt auch nach dem achten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf einem Abstiegsplatz. Der HSV verlor am Freitag 0:3 (0:1) gegen Eintracht Frankfurt und verdarb seinem neuen Trainer Markus Gisdol damit die Heimpremiere. Die Eintracht verbesserte sich dagegen vorläufig auf Rang vier. Lewis Holtby sorgte mit einem Eigentor in der 35. Minute für die Führung der Hessen. Kurz nach einer Gelb-Roten Karte gegen den Hamburger Dennis Diekmeier erhöhte Shani Tarashaj in der 60. Minute. Neun Minuten später entschied Haris Seferovic die Partie. Der HSV blieb im sechsten Spiel nacheinander ohne eigenen Treffer.

(dpa)