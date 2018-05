Mehr als 40 Kultureinrichtungen laden heute in Frankfurt und Offenbach zur „Nacht der Museen” ein. Museen, Galerien und ausgewählte Orte bieten dann zwischen 19.00 und 2.00 Uhr Sonderführungen, Lesungen, Konzerte und Partys an. Erstmal mit dabei ist unter anderem das Lufthansa Aviation Center, das dem Kranich-Signet eine Ausstellung widmet. In der Vergangenheit besuchten laut Veranstalter jährlich bis zu 40 000 Menschen das Kulturspektakel.

(dpa)