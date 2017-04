Frankfurt verliert 0:1 in Köln

Eintracht Frankfurt kann einfach kein Tor mehr schießen. Auch in Köln gehen die Hessen leer aus und verlieren trotz eines ansprechenden Auftritts 0:1. Die Geißböcke sammeln damit wichtige Punkte für die Europa League - beobachtet von einem prominenten Gast aus Berlin.

Die Kanzlerin hat dem 1. FC Köln Glück gebracht. Vor Tribünengast und Fußball-Fan Angela Merkel kam der Geißbock-Club am Dienstagabend gegen die schon wieder torlose Frankfurter Eintracht zu einem 1:0 (0:0)-Erfolg und machte gegen den direkten Konkurrenten einen großen Schritt in Richtung Europa League. Milos Jojic erzielte in der 53. Minute den Siegtreffer für den FC. Frankfurt nutzte vor 49 300 Zuschauern auch eine lange überlegene Spielweise nichts. Die Hessen sind nun seit acht Spielen sieglos und seit 439 Minuten ohne Bundesliga-Treffer.

(Von Dietmar Fuchs, dpa)