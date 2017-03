Zum siebten Mal in Folge: Frankfurt verzeichnet erneut Tourismusrekord

Frankfurt ist für Touristen attraktiv. Schon zum siebten Mal in Folge verzeichnet die Mainmetropole einen Tourismusrekord. Mehr als fünf Millionen Gäste übernachteten 2016 in der Stadt.

Die Stadt Frankfurt hat zum siebten Mal in Folge einen Tourismusrekord verzeichnet. Im Jahr 2016 übernachteten 5,2 Millionen Gäste in der Stadt, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Montag sagte. Das entspreche einem Plus von 1,9 Prozent. Diese Gäste sorgten für 8,8 Millionen Übernachtungen (+ 1,5 Prozent).

„Seit sieben Jahren verzeichnet der Tourismus hier neue Rekorde, und dies trotz schwieriger weltweiter sicherheits- und wirtschaftspolitischer Rahmenbedingungen”, freute sich Feldmann. Die Tourismusbranche sei mittlerweile ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Stadt.

2,9 Millionen Gäste kamen aus Deutschland, sie brachten es auf 4,8 Millionen Übernachtungen. Aus dem Ausland kamen 2,3 Millionen Menschen, was 4 Millionen Übernachtungen oder einem Zuwachs von 2,9 Prozent entspricht. Stärkster europäischer Markt mit 295 280 Übernachtungen blieb demnach trotz leichter Verluste Großbritannien. Nur der russische Markt weise als größerer Markt aufgrund der politischen Lage mit einem Rückgang von 11,5 Prozent deutliche Verluste auf.

(dpa)