Frankfurt wegen Arbeitsplätzen begehrt, Wohnen schwierig

Frankfurt wächst und wächst: Die meisten Menschen ziehen wegen ihrer Arbeit in die größte Stadt Hessens. Fast jeder Dritte, der 2014 nach Frankfurt gekommen ist, nannte den Wechsel seines Arbeitsplatzes als Grund. Und jeder Vierte wollte näher an seiner Arbeitsstelle wohnen, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. Die Attraktivität der fünftgrößten Stadt Deutschlands war der dritthäufigste Grund. Mehr als 67 100 Menschen verlegten 2014 ihren Wohnsitz nach Frankfurt. Neuere Zahlen gibt es noch nicht.

Allerdings haben auch rund 56 200 Frankfurter die Stadt wieder verlassen - Hauptgrund dafür war die Wohnsituation. Fast jedem Dritten war die Wohnung in Frankfurt zu klein, gut jedem Fünften zu teuer. Ebenso viele wollten eine Wohnung oder ein Haus kaufen, aber offenbar nicht in Frankfurt.

