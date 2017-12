Frankfurter Abwehrchef Abraham nicht schlimm verletzt

Eintracht Frankfurts Abwehrchef David Abraham hat sich im Bundesliga-Spiel beim Hamburger SV (2:1) ein Hämatom in der Wade zugezogen. „Es wurde bei David ausgeschlossen, dass es sich um eine Wadenbeinfraktur handelt”, sagte Frankfurts Trainer Niko Kovac am Dienstag bei der Pressekonferenz. Es sei nicht ausgeschlossen, dass Abraham am Samstag im letzten Heimspiel des Jahres gegen den FC Schalke 04 mitwirken könne. Schon nach acht Minuten musste der Abwehrchef nach einem Zweikampf mit Hamburgs Filip Kostic vom Platz.

(dpa)