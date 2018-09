Frankfurter Altstadt wird eröffnet: Hunderttausende erwartet

Beruf des Lehrers Jedes Kind abholen, wo es steht? Protokoll aus dem Alltag einer Grundschullehrerin

Am 28. Oktober wird in Hessen ein neuer Landtag gewählt. Aus diesem Anlass haben wir uns mit zwei Grundschullehrerinnen und einem Grundschullehrer in Hessen unterhalten, in Kassel, Frankfurt und Gießen. Im folgenden protokollieren wir zunächst unser Gespräch in Kassel. mehr