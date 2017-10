Frankfurter Buchmesse zählte etwa 280 000 Besucher

Die 69. Frankfurter Buchmesse ist am Sonntag mit einem leichten Plus bei den Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr zu Ende gegangen. Insgesamt kamen zu der Bücherschau mit etwa 4000 Veranstaltungen nach vorläufigen Angaben rund 280 000 Besucher. Im Vorjahr waren etwa 2000 weniger gezählt worden. Am Wochenende gab es ein Plus von 2,5 Prozent beim Lesepublikum, wie eine Sprecherin berichtete. Bei den Fachbesuchern wurde in den ersten drei Tagen ein leichter Rückgang von 0,2 Prozent verzeichnet. Ehrengast war dieses Jahr Frankreich und der französische Sprachraum.

(dpa)