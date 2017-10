Frankfurter Klimakampagne startet mit Dankeschön

Mit einer neuen Kampagne will die Stadt Frankfurt ihre Bürger zu mehr Klimaschutz motivieren. Dabei wolle man nicht belehren oder mit dem erhobenen Zeigefinger beziehungsweise Endzeitszenarien drohen, sagte die Leiterin des Energiereferats der Stadt, Wiebke Fiebig, am Montag. Stattdessen sind auf Plakaten Frankfurter Bürger zu sehen, vor ihren Gesichtern steht groß „Danke”. Das solle die Menschen neugierig machen, sagte Fiebig. Zwölf Motive soll es in zwei Jahren geben. Hinzu kommen ein Kino-Spot und eine Internetseite. Auch Aktionen zum Thema soll es geben. Pro Jahr sind Kosten von 85 000 Euro geplant. Die Stadt Frankfurt will bis 2050 ganz auf erneuerbare Energien umsteigen.

(dpa)