Frankfurter Musikpreis 2017 geht an David Garrett

David Garrett erhält den Frankfurter Musikpreis 2017. Der 36-jährige Geiger führe mit seinen Crossover-Projekten zahllose Menschen an die klassische Musik heran, begründete am Donnerstag das Kuratorium die Ehrung. Der in Aachen geborene Garrett verkaufte im Laufe seiner Karriere bereits über 2,5 Millionen Tonträger, die ihm allein in Deutschland zwölf Platin- und sieben Goldauszeichnungen einbrachten.

Die mit 15 000 Euro dotierte Auszeichnung wird alljährlich während der Frankfurter Musikmesse (5.-8.4.) vergeben und ehrt Persönlichkeiten, die einen besonderen Beitrag für die weltweite Musikszene und -kultur geleistet haben. Garrett nimmt den Preis am 7. April in der Paulskirche entgegen und gibt live auf der Bühne einen kleinen Einblick in sein Schaffen.

Gestiftet haben den Preis der Bundesverband der Deutschen Musikinstrumentenhersteller (BDMV) sowie die Messe Frankfurt. Zu den Trägern gehören unter anderem Udo Lindenberg und Peter Gabriel. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an den Jazz-Sänger Al Jarreau, der vor wenigen Tagen im Alter von 76 Jahren gestorben ist.

(dpa)