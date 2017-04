„Zünsler macht Tabula rasa“: Frankfurter Pflanzen-Experte rät zu biologischen Mitteln gegen Zünsler

Der Buchsbaumzünsler trieb vor allem Hobbygärtnern in den letzten Jahren die Tränen in die Augen. Die Raupe des Falters frisst mit Vorliebe Buchsbäume kahl. Garten-Experte Nils Andreas sieht im Gespräch mit FNP-Reporterin Rebecca Röhrich das Ende der Zierpflanze gekommen.

Ist der Buchsbaumzünsler dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren besonders aktiv?

NILS ANDREAS: Nicht mehr als die letzten Jahre. Das fing ja vor vier, fünf Jahren an. Man konnte richtig beobachten, wie sich der Buchsbaumzünsler von Süden nach Norden durchgefressen hat.

Bild-Zoom Foto: Bernd Weissbrod (dpa) Wie die berühmte Raupe Nimmersatt: Der Nachwuchs des Buchsbaumzünslers.

Wie kann ich den Befall eines Buchsbaums möglichst früh erkennen?

ANDREAS: Die Raube ist nicht das erste Stadium. Zunächst fliegt der Falter rum und legt seine Eier. Die legen leicht orangefarbene Eier relativ geordnet auf die Blattunterseite vom Buchs. Also wenn ich den Schmetterling fliegen sehe – das ist so ein hässliches, weißes Tier mit grauen Punkten –, dann weiß ich ganz genau: In drei Wochen geht’s los. Dann sollte man mit dem Spritzen beginnen. Am besten mit möglichst harmlosen Präparaten, die trotzdem wirken.

Welche sind das zum Beispiel?

ANDREAS: Das sind generell alle Bacillus-thuringiensis-Präparate. Also die biologische Kriegsführung, so nennen wir es mal. Das ist eine Raupenkrankheit, die sehr sehr gut hilft und sehr schnell wirkt. Die Tiere nehmen dieses Präparat beim Fressen auf und sind dann nach fünf bis zehn Minuten hinüber.

Und was kann ich tun, wenn die Raupe schon begonnen hat, den Baum kahl zu fressen?

ANDREAS: Der Bazillus hilft in jedem Stadium gegen den Zünsler. Natürlich ist der Baum dann schon geschädigt. Das lässt sich dann auch nicht reparieren. Wenn der Zünsler bereits die Rinde abgefressen hat, ist Ende. Dann treibt der Buchsbaum nicht mehr aus.

Es gibt aber auch sehr viel chemische Mittel. Warum empfehlen sie lieber biologische Produkte?

ANDREAS: Die chemischen Mittel sind alle Neonicotinoide. Also das Produkt, das jetzt vom Chemiekonzern Bayer verboten wurde und am Pranger steht. Davon gibt es noch andere Derivate, die noch nicht verboten sind. Die unterscheiden sich nicht groß von dem jetzt verbotenen Mittel. Generell rate ich davon ab, mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Der Zünsler lässt sich gut mit biologischen Mitteln bekämpfen. Da muss ich keine Chemie einsetzen.

Warum raten Sie denn von chemischen Mitteln ab?

ANDREAS: Wenn man den Naturschützern glauben darf, dann stören zum Beispiel Neonicotinoide die Orientierung der Bienen. Und das ist das Hauptproblem dabei. Die Bienenvölker sind eh schon geschwächt. Aber diese Debatte wird sehr polarisiert geführt. Andere Präparate sind noch viel schädlicher und werden in der Landwirtschaft viel häufiger eingesetzt. Es gibt auch noch eine weitere Möglichkeit, den Zünsler zu bekämpfen. Und zwar gibt es seit neustem Lockstofffallen. Das sind kleine Häuschen mit einem Sexuallockstoff versehen, der die Schmetterlingsmännchen anzieht.

Wie die Mottenfallen bei uns im Kleiderschrank oder in der Küche ?

ANDREAS: Exakt genau so. Und das funktioniert erstaunlich gut. Denn der Buchsbaumzünsler orientiert sich ausschließlich am Geruch. Der geht ja auf keine andere Pflanze, weil keine andere Pflanze so riecht wie der Buchsbaum. Die Fallen-Methode lohnt sich besonders, wenn man große Buchsbaumbestände hat. Denn der Zünsler hat bis zu vier Populationen im Jahr. Wenn es eine lange Saison ist, die schon im März anfängt und bis in den November geht, sind das vier Generationen dieses Biestes. Und jedes Mal muss ich wieder die Spritze auspacken. Das geht auch richtig ins Geld. Die Falle stelle ich einmal auf und muss im Laufe des Jahres einmal den Lockstoff wechseln und habe meine Ruhe.

Warum fühlt sich der Buchsbaumzünsler, der ursprünglich aus dem asiatischen Raum kommt, in unseren Breitengraden so wohl?

ANDREAS: Der hat hier keine natürlichen Feinde. In Asien ist das Ökosystem auf ihn eingestellt. Da gibt’s irgendeinen Vogel, der das Vieh frisst. Aber hier gibt’s keinen. Solange sich noch keine Meisenart extrem auf Buchsbaumzünsler spezialisiert und asiatische Leckereien bevorzugt, wird er sich hier weiter- verbreiten.

Wie kam es zur Verbreitung in Europa?

Buchsbäume sind in Europa sehr beliebt und deshalb hat man versucht, Buchsbäume für den europäischen Markt in China günstig zu produzieren. In asiatischen Ländern gibt es ohnehin ganze Buchsbaumwälder. Und die hat man dann importiert und sich damit das Vieh ins Land geholt. Der Zünsler ist also mit den Buchsbäumen eingereist.

Ist der Buchsbaumzünsler denn auch zu irgendetwas nütze?

ANDREAS: Nein, aber er richtet wirtschaftlich gesehen auch keinen Schaden an. Das Pflanzenschutzamt sieht das so: Die Plage ist nichts, was uns wirklich im Leben beeinflusst. Sonst könnten sie andere Präparate ganz schnell zulassen. Wenn das eine Nutzpflanze wäre, die uns wirtschaftlichen Schaden zufügt, dann wäre die Sache anders gelagert. Aber man muss ja nicht unbedingt einen Buchsbaum in seinem Garten stehen haben.

Ist denn der Buchsbaum generell ein sinnvolles Bäumchen im Garten?

ANDREAS: Sinnvoll für die Natur ist eine schöne, gemischte Hecke, wo die Vögel im Herbst auch ein paar Beeren finden können. So ein Liguster wäre schön, sieht dem Buchsbaum auch ähnlich. Der Buchsbaum ist eine sinnlose Monokultur. Deswegen ist es übrigens auch nicht verwunderlich, dass ein Schädling mit ihm Tabula rasa macht. Die Frage, ob es Sinn macht, den Buchsbaum zu halten, ist eine Frage des Geldes und des emotionalen Wertes. Wenn Sie eine Buchsbaumhecke aus kleinen Stecklingen gezogen haben, 40 Jahre lang, und Ihr Herzblut hängt da dran, dann versuchen Sie natürlich, Ihre Pflanzen zu retten. Wenn Sie das Ganze jedoch nüchtern betrachten, entfernen Sie ihn und setzen eine Alternative. Etwas, das ähnlich aussieht. Zum Beispiel einen Liguster oder einen Ilex Crenata. Und der Liguster ist zudem auch noch bienen- und vogelfreundlich. Da hängen sogar Beeren im Herbst dran.