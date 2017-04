Frankfurter Polizei testet Elektroschocker bis 2018

Hessen will den Einsatz von Elektroschockern beim Überfallkommando zunächst bis zum Herbst 2018 testen. Wie die Frankfurter Polizei am Freitag mitteilte, soll das Pilotprojekt 18 Monate dauern. Der Einsatz von zunächst nur einem Gerät, für den das hessische Innenministerium das Überfallkommando der Frankfurter Polizei ausgewählt hat, beginnt am 1. Mai. Ob und in welchem Umfang die Anzahl der Geräte während der Testzeit steigt, sei offen, teilte ein Polizeisprecher mit. Insgesamt sollen fünf Dienstgruppen des Überfallkommandos ausgebildet werden.

Die Wirkungsweise der nach dem Hersteller auch „Taser” genannten Geräte berge für Menschen zwar weniger Risiken als ein Schusswaffengebrauch. Für die Einsatzkräfte steige aber das Risiko, weshalb spezielle taktische Konzepte erforderlich seien.

Derzeit benutzen in Hessen nur Spezialeinheiten (SEK) die „Distanz-Elektroimpulsgeräte” (DEIG). In Rheinland-Pfalz testen bereits 84 Beamte der Trierer Polizei zehn Elektroschocker.

(dpa)