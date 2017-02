Frankfurter Polizeipräsident legt Kriminalstatistik vor

Die Frankfurter Polizei stellt heute die Kriminalstatistik 2016 für Hessens größte Stadt vor. Polizeipräsident Gerhard Bereswill will dabei auf die Entwicklung bei den verschiedenen Straftaten eingehen. Im Jahr 2015 war Diebstahl das am meisten verbreitete Delikt in der Mainmetropole gewesen.

Erst in der vergangenen Woche hatte Innenminister Peter Beuth (CDU) die Kriminalstatistik für das gesamte Bundesland Hessen vorgelegt. Demnach stieg die Zahl der erfassten Straftaten leicht. Die Polizei registrierte für das Jahr 2016 insgesamt 412 104 Delikte und damit 2,2 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor.

(dpa)