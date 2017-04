Frankfurter Schulen demonstrieren für Verkehrssicherheit

Jeder zweite Pflegebedürftige wird von Angehörigen versorgt

Mainz/Wiesbaden. In keinem anderen Bundesland werden so viele pflegebedürftige Menschen von ihren Angehörigen versorgt wie in Hessen. Der Anteil liege bei 53,5 Prozent, berichtete die Barmer am Donnerstag in Mainz von ihrem Pflegereport. mehr