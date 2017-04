Frankfurter Taxifahrer schneiden bei ADAC-Test gut ab

Frankfurter Taxifahrer schneiden bei einem ADAC-Test in acht Großstädten gut ab. Pünktlichkeit, Routentreue und saubere Fahrzeuge sind dafür vor allem ausschlaggebend, wie der ADAC Hessen-Thüringen am Dienstag mitteilte. Die Taxifahrer hätten ihre Servicequalität klar verbessert. Die Tester kritisierten allerdings bei einigen Fahrern auch mangelnde Ortskenntnisse. Sieben waren unfreundlich oder unhöflich und vier hielten sich nicht an die Verkehrsregeln: „Zwei Fahrer missachteten rote Ampel, ein Fahrer bog trotz Verbots rechts ab, ein anderer fuhr in Einbahnstraße rückwärts.” Die anonymen Tester absolvierten insgesamt 20 Fahrten auf fünf Routen.

(dpa)