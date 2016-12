Drei deutsche Todesopfer bei Unglück in Italien: Frankfurterin stirbt auf brennender Jacht in Riviera-Hafen

UUnfälle in Hessen Deutlich mehr wassergefährdende Stoffe entwichen

Wiesbaden. Bei Unfällen in Hessen sind in 2015 deutlich mehr wassergefährdende Stoffe in die Umwelt gelangt als im Jahr zuvor. Insgesamt seien 544 Kubikmeter gemeldet worden, teilte das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Donnerstag mit. mehr