Frankfurts Anderson löst Vertrag auf

Störung in der Oberleitung: Verspätungen bei S-Bahnen

Frankfurt/Main. Eine Störung an einer Oberleitung hat am Mittwochnachmittag zu Verspätungen im S-Bahn-Verkehr in Frankfurt geführt. Sechs Minuten lang sei ein Tunnel in der Innenstadt komplett ohne Strom gewesen, sagte ein Bahnsprecher. mehr