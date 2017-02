Frankfurts Fußball-Frauen gewinnen in Mönchengladbach

Die Fußball-Frauen des 1. FFC Frankfurt sind mit einem 2:0 (2:0)-Sieg bei Aufsteiger Borussia Mönchengladbach in die Bundesliga-Rückrunde gestartet. Nationalspielerin Mandy Islacker erzielte am Sonntag mit einem Doppelschlag in der 32. und 39. Minute beide Tore für den FFC. Die Hessinnen, die am kommenden Sonntag Tabellenführer Turbine Potsdam empfangen, gerieten in einer an Höhepunkten armen Partie nie in Gefahr gerieten und haben nun 22 Punkte auf dem Konto.

(dpa)