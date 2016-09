Nach Evakuierung: Fraport: Menschliches Versagen schuld an Flughafen-Teilräumung

Für die teilweise Räumung eines Terminals am Flughafen Frankfurt am Mittwoch ist laut Betreiber Fraport das Fehlverhalten eines Beschäftigten einer Tochterfirma verantwortlich.

Bilderstrecke Aufregung am Flughafen Frankfurt: 5000 Menschen evakuiert

Fraport und das Tochterunternehmen FraSec stünden «in engem Kontakt mit den Behörden, um den Sachverhalt gemeinschaftlich aufzuarbeiten», hieß es in einer Mitteilung am Freitag. «Die Sicherheit unserer Gäste steht am Flughafen Frankfurt an oberster Stelle», erklärte Fraport-Vorstandsmitglied Anke Giesen und fügte hinzu: «Wir bitten alle Passagiere und Kunden, die entstandenen Unannehmlichkeiten zu entschuldigen und bedanken uns für das ruhige und besonnene Verhalten.»