Fraport möbelt Luftbrückendenkmal am Flughafen auf

Am Frankfurter Flughafen hat die Betreibergesellschaft Fraport das Denkmal für die Berliner Luftbrücke aufgewertet. Am Freitag wurden die beiden historischen Transportmaschinen gereinigt und eine neue Bepflanzung des Gedenkareals begonnen, wie das Unternehmen berichtete. Zusammen mit einer Skulptur, der so genannten „Hungerharke” mit einem Gegenstück in Berlin, erinnern die beiden Flugzeuge an die Luftbrücke nach Berlin in den Nachkriegsjahren 1948/49. Damals versorgten die US-Amerikaner und Briten das von den Russen auf dem Landweg abgeriegelte West-Berlin per Luftfracht. Die Maschinen wurden „Rosinenbomber” genannt.

(dpa)