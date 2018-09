Fraport stellt sich stärker auf chinesische Touristen ein

Der Frankfurter Flughafen kommt Touristen aus China beim Einkaufen weiter entgegen. Ab sofort können Reisende aus Fernost in allen 28 Geschäften der Frankfurt Airport Retail Gruppe (FAR) per Smartphone über die chinesischen Zahldienste Alipay und WeChat bezahlen. Das teilte das Gemeinschaftsunternehmen des Flughafenbetreibers Fraport und des Hamburger Duty-Free-Händlers Gebrüder Heinemann am Dienstag in Frankfurt mit.

Chinesische Urlauber, die auf ihrem Europa-Reisen gerne Spirituosen, Parfüm oder Pralinen einkaufen, sind für den Frankfurter Flughafen eine wichtige Zielgruppe. Da sie als ausgabefreudig gelten, beschert das Shopping-Geschäft der Fraport willkommene Nebeneinnahmen.

Der Zahldienst Alipay des chinesischen Online-Händlers Alibaba und WeChat der gleichnamigen Chat-Plattform zielen auf junge und technikaffine Chinesen, die die Apps in Frankfurt nun wie gewohnt und ohne Währungsumtausch nutzen können. Zudem könne die Frankfurt Airport Retail Gruppe Kunden damit besser ansprechen und ihnen mit Rabatten Kaufanreize geben, sagte Geschäftsführer Georg Fuhrmann. Zusammen mit der bereits akzeptierten China Union Pay Kreditkarte decke man nun die drei wichtigsten Zahlmethoden in China ab.

(dpa)