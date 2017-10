Frau auf Feldweg vergewaltigt: Mutmaßlicher Täter gefasst

Rund zwei Monate nach der Vergewaltigung einer Frau auf einem Feldweg zwischen Kassel und Fuldatal hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 30-Jährige sei am Mittwoch einem Haftrichter am Amtsgericht Kassel vorgeführt worden, der die Untersuchungshaft angeordnet habe, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Festgenommen hatten ihn die Ermittler am Dienstagabend in Kassel. Dabei konnten den Angaben zufolge auch eine Maske und eine Tasche sichergestellt werden, die zu Beschreibungen des aus dem Kreis Kassel stammenden 28 Jahre alte Opfers passen. In seiner Vernehmung habe der Mann vorerst keine Angaben zur Tat gemacht.

(dpa)