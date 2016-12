Frau bei Brand in Butzbach schwer verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Butzbach (Wetteraukreis) ist am frühen Mittwochmorgen eine Frau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war das Feuer in dem Mietshaus gegen 6.15 Uhr gemeldet worden, die Feuerwehr hatte es bereits um 7.10 Uhr wieder unter Kontrolle. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar, die Frau sollte mit einem Hubschrauber in die Klinik geflogen werden. Während des Feuers mussten etwa 30 Personen das Mietshaus verlassen. Sie konnten laut Polizei aber wenig später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

(dpa)