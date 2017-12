Frau bei Einbruch gefesselt: Räuber erbeuten Tresor

Bei einem Raub in ihrer Wohnung ist eine Frau im südhessischen Abtsteinach von einem maskierten Täter bedroht und gefesselt worden. Die Frau wurde erst knapp zwei Stunden später von ihrem heimkehrenden Ehemann befreit, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Einbrecher sei am Dienstagnachmittag über ein Fenster in die Wohnung im Kreis Bergstraße gelangt und auf die Frau getroffen. Er flüchtete mit einem Tresor. Nach Angaben der Polizei half ein zweiter Mann mit einem Auto, das Stück abzutransportieren. Die Bewohnerin blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung, das Fluchtfahrzeug beschrieb sie als silberfarbenen Kombi.

(dpa)