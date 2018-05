Frau bei Löschversuch verletzt - hoher Schaden am Haus

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim (Kreis Bergstraße) ist eine 51-jährige Bewohnerin verletzt worden. Beim Versuch, das Feuer zu löschen, erlitt sie Verbrennungen an einer Hand, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag sagte. Nach ersten Erkenntnissen hatte Öl, das sich am Mittwochabend entzündete, zum Ausbruch des Brandes in ihrer Küche geführt. Durch Feuer und Löschwasser entstand nach Polizeiangaben an Wohnungen in zwei Stockwerken ein Sachschaden von mindestens 100 000 Euro.

(dpa)