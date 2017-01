Frau geht gegen Beobachtung durch den Verfassungsschutz vor

Gegen die Beobachtung durch den hessischen Verfassungsschutz wehrt sich heute eine 70-Jährige vor dem Wiesbadener Verwaltungsgericht. Die in der Friedensbewegung und im Kampf gegen Rechts engagierte Frau will erreichen, dass die jahrelange Datensammlung des Verfassungsschutzes über ihre Aktivitäten von Anfang an rechtswidrig war und die Beobachtung eingestellt wird. Nach Angaben des Gerichts wird die Frau der linksautonomen Szene zugerechnet, in der sie seit Jahrzehnten aktiv ist. Das Verfahren in Wiesbaden wurde abgetrennt von einer juristischen Auseinandersetzung vor dem Verwaltungsgericht Kassel. In dem Prozess geht es um die Einsicht und Löschung aller ihrer Daten beim hessischen Verfassungsschutz.

(dpa)