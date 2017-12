Frau mit Messer verletzt

Ein Mann soll eine Frau in Hanau (Main-Kinzig- Kreis) im Streit mit einem Messer verletzt haben. Die Polizei nahm den Mann am Mittwochabend fest, machte jedoch keine genauen Angaben über die Schwere der Verletzungen der Frau oder den Tathergang. „Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übernommen”, erklärte ein Polizeisprecher am frühen Donnerstagmorgen.

Nach Zeugenangaben soll die Frau in der Innenstadt im Bereich Altstädter Markt mit dem Mann unterwegs gewesen sein. Dann sei es aus ungeklärter Ursache zum Streit gekommen.

(dpa)