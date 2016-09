Frau mit Stichverletzungen gefunden

2,5 Millionen Euro Haschisch in Hessen sichergestellt

Wiesbaden/Kelkheim. Drogenfahnder haben in Hessen 259 Kilogramm Haschisch sichergestellt. Der Straßenverkaufswert werde auf rund 2,5 Millionen Euro geschätzt, teilte das Landeskriminalamt am Dienstag mit. Der Zugriff erfolgte in Kelkheim (Taunus). mehr