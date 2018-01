Eine 75 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall im Taunus ums Leben gekommen. Sie habe am Dienstag beim Abbiegen auf die Bundesstraße 275 nahe Usingen vermutlich das Fahrzeug eines 44-Jährigen übersehen, teilte die Polizei in Wiesbaden mit. Die 75-Jährige starb den Angaben zufolge noch am Unfallort.

(dpa)