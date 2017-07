Frau stirbt bei Wohnungsbrand

Eine Frau ist bei einem Brand in ihrer Wohnung in Wiesbaden gestorben. Die 46-Jährige sei am Mittwochmorgen von den Rettungskräften gefunden worden, berichtete die Polizei. Nachbarn hatten in dem Mehrfamilienhaus Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Nach ersten Ermittlungen war es in der Nacht in der Wohnung der Frau zu einem kleineren Brand gekommen, der von selbst erloschen war. Die Wohnung sei stark verraucht gewesen, teilte die Feuerwehr mit. Die Hintergründe des Unglücks im Stadtteil Bierstadt müssen nun noch ermittelt werden, Hinweise auf eine Straftat gibt es nicht.

