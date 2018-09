Frau tot auf Reiterhof gefunden: Gewaltverbrechen vermutet

Auf einem Reiterhof in Schöneck-Büdesheim (Main-Kinzig-Kreis) ist eine Frau tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus, wie die Beamten am Donnerstag zusammen mit der Staatsanwaltschaft Hanau mitteilten. Die 51 Jahre alte Bewohnerin des Pferdehofs „Am Buchwald” sei am Montagnachmittag von einer Bekannten entdeckt worden. Nach der Spurensuche und der Obduktion sprechen die Ermittler von einem Gewaltverbrechen - ohne weitere Details zu nennen. Die Staatsanwaltschaft Hanau machte auf Anfrage keine Angaben zur Todesursache und den Begleitumständen des Falls.

(dpa)