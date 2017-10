Frau wollte Mietshaus explodieren lassen: Prozess in Limburg

Sie soll im vergangenen Februar versucht haben, ein Mietshaus in Sinn bei Herborn in die Luft zu sprengen. Nun steht eine 40-Jährige wegen versuchten Mordes von heute an vor dem Landgericht Limburg. Damals erlitten zwei Mieter Rauchgasvergiftungen und mussten ärztlich versorgt werden. Die Frau, die selbst in dem Haus wohnte, räumte die Tat nach der Explosion ein und ist seither in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Die Motive sind unklar. Fest steht indes: In der Wohnung der Angeklagten wurde eine Propangasflasche gefunden, die manipuliert worden war.

(dpa)