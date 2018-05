Frauen Union der CDU wird 70: Kanzlerin Merkel hält Festrede

Die Frauen Union der CDU wird 70 Jahre alt. Zur Jubiläumsfeier kommen die Unions-Frauen am heutigen Samstag (11.00 Uhr) wieder in Frankfurt zusammen. In der Stadt war die Vereinigung am 1. Mai 1948 gegründet worden. Die Festrede zum Geburtstag wird die CDU-Chefin und Bundeskanzlerin Angela Merkel halten.

Im Anschluss wird die Vorsitzende der Frauen Union, Annette Widmann-Mauz, mit Kolleginnen aus anderen Parteien über die Frauen- und Gesellschaftspolitik diskutieren. Eingeladen sind die Grünen-Politikerin Claudia Roth, FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sowie die Vorsitzende der Frauen Union der CSU, Angelika Niebler.

(dpa)