Prozess: Frauen geschlagen und beraubt: Drei Jahre Haft

Weil er in vier Fällen von seinem Fahrrad aus Frauen brutal angegriffen und beraubt hat, ist ein 31 Jahre alter Mann am Donnerstag vom Landgericht Frankfurt zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Das Gericht bestätigte in zweiter Instanz damit ein Urteil des Amtsgerichts Frankfurt. Binnen weniger Tage hatte der Angeklagte die Taten im gesamten Frankfurter Stadtgebiet teilweise mit großer Brutalität begangen. Einer Frau schlug er zwei Mal mit der Faust ins Gesicht und nahm ihr die Handtasche weg. Mehrere Opfer klagten auch im Zeugenstand noch über psychische Beschwerden. Maßgeblich für die harte Strafe war vor allem die Grundlosigkeit der Taten. Der Angeklagte hatte sie mit seinem „Frust” begründet.

(dpa)