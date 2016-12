Frauen in Babenhausen schwer verletzt: Polizei sucht Täter

Eine Frau ist im südhessischen Babenhausen niedergestochen worden. Sie wurde von Rettungskräften am Sonntag in der Darmstädter Straße am Bahnhof gefunden, zudem entdeckten Sanitäter in der nicht weit entfernten Reitbahnstraße zwei verletzte Frauen, wie die Polizei mitteilte. Zwei der drei Frauen sind nach ersten Erkenntnissen schwer verletzt. Die Hintergründe der Tat waren zunächst unklar. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. „Die Fahndungsmaßnahmen nach dem Tatverdächtigen laufen auf Hochtouren”, sagte eine Polizeisprecherin. Weitere Angaben machte sie auf Anfrage nicht.

(dpa)