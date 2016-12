Strafvollzug in Hessen 90 Häftlinge profitieren von weihnachtlicher Milde

Wiesbaden. In hessischen Gefängnissen haben in diesem Jahr 90 Häftlinge von der Weihnachtsamnestie profitiert und durften vorzeitig in Freiheit. Das teilte das Justizministerium in Wiesbaden auf Anfrage mit. mehr