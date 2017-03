Freibadsaison in Hessen bei Sonnenschein eröffnet

Bei fast schon sommerlichen Temperaturen hat in Hessen die Freibad-Saison begonnen. Im Wiesenbad Eschborn (Main-Taunus-Kreis) sprangen die ersten Badefans ins Wasser. Bei 26 Grad warmen Wasser im beheizten Schwimmbecken und fast 20 Grad Lufttemperatur im Schatten zur Mittagszeit dürfte das die Gäste nicht allzu viel Überwindung gekostet haben. Das Bad hat bis zum Beginn der Sommersaison Anfang Mai von 12 bis 18 Uhr geöffnet; wenn es kalt und regnerisch ist nur von 15 bis 18 Uhr.

Am Samstag startet auch das Freibad im Frankfurter Stadtteil Hausen in die Saison. Ab 6.30 Uhr ist Anbaden. Das Freibad mit beheiztem Becken öffnet sonst immer traditionell am Karfreitag zu Ostern. Damit Schulkinder in den Ferien baden gehen können, wurde der Termin dieses Jahr vorlegt. Falls es einmal zu kalt wird, hat das Bad eine neue Ausweichmöglichkeit für frierende Gäste: eine mobile Sauna. Weitere Freibäder in Frankfurt eröffnen erst in einigen Wochen.

(dpa)