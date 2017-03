Als Ausgleich für Verspätungen: Freie Fahrt mit dem RMV: Zwei Tage kostenlos

Der Frühling naht und mit ihm beginnt auch die Ausflugssaison an den Wochenenden. Gleich zu Beginn der Osterferien können die 500 000 Besitzer von Zeitkarten am 1. und 2. April im gesamten RMV-Gebiet kostenlos landauf und landab Bus und Bahn fahren.

Info: Erfolge und Defizite im Nahverkehr Die Pünktlichkeit der S-Bahnen innerhalb des RMV leidet nach Angaben von RMV-Geschäftsführer Knut Ringat vor allem durch die vielen notwendigen Baumaßnahmen und Ausfälle von Signalanlagen. clearing

„Das ist kein April-Scherz“, sagt RMV-Geschäftsführer Knut Ringat. „Wir wollen uns mit der Aktion bei den Inhabern von RMV-Zeitkarten bedanken, dass sie uns während der Sperrung des S-Bahntunnels in Frankfurt und trotz der vielen Unannehmlichkeiten im vergangenen Jahr die Treue gehalten haben.“ (siehe nebenstehenden Text)

Konkret: Am ersten April-Wochenende wird die Gültigkeit von Job-Tickets, CleverCards für Schüler und Auszubildende sowie von Jahres-, Monats- und Wochenkarten auf das gesamte RMV-Gebiet ausgeweitet. Das gilt unabhängig davon, welche Preisstufe oder Gültigkeitsbereich die Zeitkarten haben.

Ideal für Eltern: „Wenn eine Fahrkarte eine Mitnahmeregelung hat, gilt diese an dem Wochenende ebenfalls im gesamten RMV-Gebiet“, ergänzt der stellvertretende RMV-Aufsichtsratsvorsitzende und Hochtaunus-Landrat Ulrich Krebs (CDU). „Das ist also perfekt für einen Ausflug der ganzen Familie.“

Kinder mitnehmen

Konkret heißt das, dass ein Erwachsener mit Zeitkarte inklusive Mitnahmeregelung an diesem Wochenende beliebig viele Kinder unter 15 Jahren umsonst mitnehmen kann. Vorgestellt wurde die Dankeschön-Aktion im Hessenpark, weil das Freilichtmuseum eine von elf Ausflugszielen ist, für die zusätzlich jeweils zehn Eintrittskarten verlost werden.

Ziele für Gewinner

Zehnmal freien Eintritt gibt es außerdem jeweils für das Besucherzentrum des UNESCO-Weltnaturerbes Grube Messel, auf der Besucherterrasse des Frankfurter Flughafens, im Kletterpark Fun Forest in Offenbach, beim Indoor Minigolf in Friedberg, in der Kinderakademie Fulda, im Mathematikum in Gießen, in der Seilbahn Rüdesheim, im Senckenberg-Museum Frankfurt und im Klettergarten in Kelkheim. Teilnehmen können alle Zeitkarten-Inhaber auf der Internetseite des Rhein-Main-Verkehrsverbunds.