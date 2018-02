Baustelle: Freigabe der Kaiserleipromenade: Der neue Weg nach Offenbach

Mitte April steht der Beginn des dritten von fünf Bauabschnitten auf der Großbaustelle am ehemaligen Kaiserleikreisel zwischen Frankfurt und Offenbach bevor. Zuvor müssen sich die Pendler auf eine erneute Änderung in der Verkehrsführung einstellen. Dabei werden sie erstmals eine komplett neue Straße befahren, die zukünftig die zentrale Verbindung zwischen den beiden Städten werden soll.

Mit zeitlichen Verzögerungen, aber doch sichtbarem Fortschritt gehen die Arbeiten am ehemaligen Offenbacher Kaiserleikreisel voran. Ab 2020 sollen Staus und brenzlige Situationen in diesem Bereich der Vergangenheit angehören. Die ersten beiden Bauabschnitte sind inzwischen vollendet. Bevor mit dem dritten Bauabschnitt begonnen werden kann, müssen jedoch einige Änderungen in der Verkehrsführung umgesetzt werden.

Bild-Zoom Nach Offenbach bitte rechts abbiegen: Von der Gerbermühlstraße kommend muss in Zukunft nur geradeaus fahren, wer auf die A661 will. Nach Offenbach geht es dann schneller über die neue Kaiserleipromenade (rechts).

Ab den 28. März müssen sich die Pendler erneut auf eine veränderte Streckenführung einstellen. So werden die Fahrspuren von und nach Frankfurt getrennt. Autos, die über die Gerbermühlstraße aus Frankfurt kommen, werden dann auf der neuen Kaiserleipromenade in Richtung Offenbach geführt. Damit die Strahlenbergstraße im dritten Bauabschnitt ausgebaut werden kann, muss der aus Offenbach kommende Verkehr dort ab dem 15. April auf die linke Spur ausweichen.

In den folgenden 14 Monaten sollen dann die beiden nördlichen Rampen zur A661 erneuert werden. Dafür werden diese halbseitig gesperrt und auf der jeweils anderen Hälfte erneuert. Zeitgleich wird die Strahlenbergstraße ausgebaut.

Unerwartete Trassen

Der komplizierteste Teil der Arbeit fällt dabei nicht etwa auf die Erneuerung der Fahrbahn und das Anlegen der Gehwege samt Begrünung. Ins Gewicht fallen vielmehr die umfangreichen Umlege- und Erschließungsmaßnahmen der zahlreichen Versorgungsleitungen: „Da gab es große Überraschungen“, berichten Berit Baetz und Kinga Scupin, die die Projektleitung des Kaiserlei-Umbaus inne haben.

So seien die Arbeiter auf Versorgungstrassen gestoßen, die auf keinem Plan eingezeichnet waren. Andere Leitungen, die man etwa unter der Straße erwartet habe, seien schließlich doch unter dem Gehweg zu finden gewesen. Auch neu aufkommende Wünsche mussten berücksichtigt werden. Eine Hochspannungsleitung, die nun unter dem Bereich durchführt, habe man beispielsweise anfangs nicht auf dem Zettel gehabt. Auch die Telekom trage immer wieder neue Extrawünsche an das Projekt heran.

So machen die beiden Projektleiterinnen kein Geheimnis daraus, dass sie nicht mehr im Zeitplan sind. Da jedoch erst zwei von fünf Bauabschnitte vollendet sind, wollen sie keine Aussage darüber treffen, ob das geplante Bauende Ende 2019 eingehalten werden kann. Für die Kosten gilt das Gleiche. So seien bereits Nachtragsforderungen gestellt worden. Insgesamt sei die weitere Kostenentwicklung derzeit allerdings noch nicht absehbar. Bei den angepeilten rund 37,28 Millionen Euro dürfte es jedoch nicht bleiben.

Nach einem Jahr Bauzeit lässt sich bereits gut erkennen, wo in Zukunft der Verkehr zwischen den beiden Städten fließen wird. Inzwischen sind auch die neuen Brückenpfeiler fertig, auf denen die neuen südlichen Rampen der A661 entstehen. Wichtig ist den Planern dabei zu betonen, dass weiterhin alle Richtungen erreichbar bleiben. Auch während der Bauphase sind prinzipiell alle Ziele zu erreichen, auch wenn sich die Autofahrer zwischenzeitlich an neue Umleitungen gewöhnen müssen.

Durch die S-Bahn-Station

Auch Radfahrer stehen vor einigen Unwägbarkeiten, ehe sie ab 2020 komfortable Radwege an allen Straßen vorfinden. Während der dritten Bauphase kommen die Radler von der Berliner Straße nur durch die S-Bahn-Station zur Kaiserleipromenade. Auch am nördlichen Ende der Baustelle ist je nach Bauabschnitt mit Umwegen zu rechnen.

Durch den Umbau soll nicht nur der Verkehr besser fließen, auch die Gewerbeflächen sollen lukrativer werden. So gewann Offenbach allein durch den Umbau 1,8 Hektar neues Land hinzu. Genaueres, etwa zum Standort der für 150 Millionen Euro geplanten Multifunktionsarena können die Planer allerdings noch nicht sagen. Mussten früher alle Autos – ganz gleich woher sie kamen und wohin sie wollten – in den selben Kreisel hinein, werden die Verkehrswege in Zukunft entflochten. Dann werden nur noch jene, die auf die A661 wollen oder von ihr abfahren über die nördlich gelegene Strahlenbergstraße fahren müssen. Pendler, die von Offenbach nach Frankfurt oder in Gegenrichtung fahren wollen, können dann über die neugebaute, südlich gelegene Kaiserleipromenade ihr Ziel erreichen.