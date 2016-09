Freilaufende Pferde verursachen Verkehrsunfall

Zwei freilaufende Pferde haben am Freitagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht. Dabei stieß eines der beides Tiere mit einem Pkw zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der 49-jährige Fahrer und die zwei Mitfahrer wurden nicht verletzt. Ein Pferd erlitt eine Platzwunde am Kopf. Die Tiere waren von der heimischen Koppel ausgebüxt. Der Unfall ereignete sich auf einer Straße zwischen Immenhausen-Holzhausen und Fuldatal-Wilhelmshausen (Kreis Kassel).

(dpa)