Prozessurteil: Freispruch für Studenten in Prozess nach Satire-Wahlkampf

Aus Lust an Provokation bewirbt sich ein Student als Bürgermeister einer Kleinstadt. Er verliert und muss wegen Äußerungen und einer Unterschriftensammlung im Wahlkampf vor Gericht. Doch das zeigt sich nachsichtig.

Im Prozess um Volksverhetzung und Wählertäuschung in einem Satire-Wahlkampf ist ein Philosophie-Student am Donnerstag vom Amtsgericht Korbach freigesprochen worden. Henricus Pillardy war 2016 provokativ, aber erfolglos in der Kleinstadt Volkmarsen als Bürgermeisterkandidat angetreten. Ihm wurde vorgeworfen, sich dabei im Internet rassistisch geäußert und Einwohner beim Sammeln von Unterschriften für seine Kandidatur getäuscht zu haben.

Vorgeworfen wurde dem 23-Jährigen, dass er die Kölner Silvesternacht überspitzt kommentiert hatte. So schrieb der Student auf Facebook, er lehne monokausale Erklärungen für die Übergriffe auf Frauen ab - und gab die Schuld Dunkelhäutigen, die «ihre Triebe nicht im Griff haben», und Frauen, «welche sich immer so aufreizend anziehen müssen». Vor Gericht sagte Pillardy, er habe damit auf rassistische Kommentare reagiert.

Der zweite Vorwurf zielte auf Unterschriftensammlungen, die Pillardy für seine Kandidatur benötigte. Einwohner hätten sich getäuscht gefühlt, weil er vorgegeben habe, Stimmen für die Rettung eines Jugendraums und Freibads zu sammeln. Bei der Anhörung der mehr als zehn Zeugen zeigte sich vor Gericht jedoch: Kaum ein Unterzeichner hatte die Zettel richtig durchgelesen - mal war es zu spät, zu dunkel oder die Brille fehlte. Einige Einwohner gaben zudem an, auf ganz anderen Zetteln unterschrieben zu haben. Überein stimmten viele Zeugen, dass Pillardy nichts von einer Bürgermeisterkandidatur gesagt habe.

Auf seiner Facebook-Seite hatte Pillardy vor dem Prozess noch erklärt, er sei nach «ausführlichen Überlegungen zu dem Ergebnis gelangt, die morgige Gerichtsverhandlung abzusagen». Er bedanke sich jedoch herzlich für die «Bemühungen der jeweiligen bürokratischen Apparate». Doch Pillardy kam - mit Hut, seinem Markenzeichen - und ohne Anwalt. Im Gerichtssaal drehte sich der 23-Jährige erstmal eine Zigarette.

Unklar blieb, ob seine Verteidigung Satire sein sollte: «Würden Sie das auch unter Eid aussagen? Ich würde Ihnen nicht dazu raten», sagte er zu einer Zeugin - offenbar ohne zu wissen, wann eine Aussage unter Eid erfolgt. Die Erläuterung der Richterin kommentierte er knapp: «Alles klar.»

Es war der zweite Prozess gegen den Studenten. Eine erste Verhandlung im November war wegen eines noch anzufertigenden Gutachtens ohne Urteil geblieben.

(dpa)