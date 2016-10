Freispruch im Prozess um Kuh „Verona” gefordert

Im Prozess um den mutmaßlichen tödlichen Angriff von Kuh „Verona” in Mittelhessen hat die Staatsanwaltschaft Freispruch gefordert. Es sei nicht sicher nachzuweisen, dass die ausgerissene Kuh für den Tod einer Spaziergängerin verantwortlich sei, sagte der Anklagevertreter am Donnerstag vor dem Amtsgericht Dillenburg. Das freilaufende Rind soll die Frau im August 2011 in Greifenstein angegriffen und getötet haben. Angeklagt ist die 63 Jahre alte Halterin von „Verona”. Ihr wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. In einem ersten Prozess war sie schuldig gesprochen worden. Das Urteil wird noch für den Donnerstag erwartet.

(dpa)