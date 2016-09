Fresenius Medical Care übernimmt Dialyse-Anbieter in Indien

Der Medizintechnik-Konzern Fresenius Medical Care (FMC) baut seine Stellung im Wachstumsmarkt Indien aus. Der Dax-Konzern hat nach eigenen Angaben 85 Prozent an der Firma Sandor Nephro Services erworben, die mit einem Umsatz von rund 3 Millionen US-Dollar (2,7 Mio Euro) der zweitgrößte Anbieter von Nierenwäschebehandlungen (Dialyse) in Indien sei. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart, wie FMC am Freitag mitteilte.

Man erwarte einen positiven Ergebnisbeitrag ab dem kommenden Jahr. FMC geht davon aus, dass von rund 1,3 Milliarden Indern etwa 1 Million unter einer chronischen Nierenerkrankung leiden. Viele hätten noch keinen Zugang zu einer Behandlung. Bislang hatte sich FMC im indischen Markt auf den Verkauf des technischen Geräts für die Nierenwäschen beschränkt. Weltweit betreibt das Unternehmen mehr als 3500 Dialysezentren mit Schwerpunkt in den USA.

(dpa)