Friedlicher Jahreswechsel in Hessen

Zehntausende Menschen haben in Hessen friedlich den Jahreswechsel gefeiert. Die Einsatzleitstelle der Landespolizei in Wiesbaden meldete am Neujahrsmorgen keine größeren Vorkommnisse. Auch in Frankfurt berichtete die Polizei am Sonntagmorgen von einem weitgehend normalen Verlauf der Silvesternacht.

In Frankfurt waren rund 600 Polizeibeamte in der Silvesternacht zusätzlich im Einsatz. Erstmals wurde ein neues Sicherheitskonzept umgesetzt, nachdem es vor einem Jahr auch am Main zu Übergriffen auf Frauen und Mädchen gekommen war.

(dpa)