Frankfurt Skyliners: Früherer Frankfurter Basketballer Chris Williams gestorben

Basketball-Bundesligist Fraport Skyliners aus Frankfurt trauert um seinen früheren Meisterspieler Chris Williams. Der Amerikaner starb im Alter von nur 36 an einem Blutgerinnsel im Herzen, teilte der Verein am Donnerstag auf seiner Internetseite mit. Williams spielte von 2003 bis 2005 bei den Frankfurtern und gewannmit dem Verein 2004 die deutsche Meisterschaft. Weitere Karrierestationen des Flügelspielers waren unter anderem die Sydney Kings in Australien, Türk Telekomspor aus Ankara, Qingdao DoubleStar in China und Mahram Teheran im Iran.