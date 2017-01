Früherer NPD-Funktionär vor Gericht

Wegen Besitzes einer Schreckschusswaffe und verbotenen NS-Symbole auf seiner Facebook-Seite hat sich am Mittwoch ein 41 Jahre alter früherer Funktionär der NPD und ehemaliger Frankfurter Stadtverordneter vor dem Amtsgericht Frankfurt verantworten müssen. Die Anklage legt ihm zur Last, zwischen September 2014 und Anfang 2015 in seinem Facebook-Auftritt sogenannte Gau-Dreiecke „West-Hessen-Nassau” verbreitet zu haben, die im Nationalsozialismus die Herkunft uniformtragender NS-Angehöriger kennzeichneten. Bei einer Wohnungsdurchsuchung war im Schlafzimmer eine Schreckschusswaffe gefunden worden, für die der Angeklagte keine Besitzkarte vorweisen konnte.

Vor Gericht machte der Angeklagte zu den verbotenen NS-Zeichen keine Aussage. Zur Schreckschusswaffe erklärte er, diese habe seiner Mutter gehört, die damit an Silvester Böller abgefeuert habe. Es sei lediglich eine Platzpatronenwaffe, die auch bei einer früheren Hausdurchsuchung unbeanstandet geblieben sei. Sein Vater habe die Waffe bei einer Haushaltsauflösung übernommen und der Mutter gegeben. Die Staatsanwaltschaft geht gleichwohl von einem Verstoß gegen das Waffengesetz aus.

(dpa)